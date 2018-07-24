"Астана" и "Мальме" победили в первых матчах квалификации Лиги Чемпионов

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Астана" была сильнее "Мидтьюлланда" благодаря дублю Ласло Кляйнхайслера, а "Мальме" минимально победил ЧФР, единственный гол на счету экс-игрока ЦСКА Карлоса Страндберга.

"Астана" Казахстан – "Мидтьюлланд" Дания - 2:1 (1:0)

Голы: Кляйнхайслер, 31 - 1:0, Викхейм, 51 - 1:1, Кляйнхайслер, 90 - 2:1

ЧФР Румыния – "Мальме" Швеция - 0:1 (0:1)

Гол: Страндберг, 45 - 0:1

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