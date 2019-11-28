"Астана" неожиданно обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Астана" дома добилась победы над "Манчестер Юнайтед". В начале встречи счет открыл Лингард, но во втором тайме хозяева добились победы благодаря голу Шомко и автоголу Бернарда.

Несмотря на поражение "Манчестер Юнайтед" сохранил первое место в группе. "Астана" осталась на 4-й позиции.

"Астана" Казахстан – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)

Голы: Лингард, 10 - 0:1, Шомко, 55 - 1:1, Бернард, 62 (автогол) - 2:1

"Астана": Эрич, Шомко, Постников, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев, Хижниченко (Перцух, 85).

"Манчестер Юнайтед": Грант, Шоу, Бернард, Туанзебе, Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Гомес, Лэрд, Гринвуд, Чонг (Бугаиль-Меллор, 65).

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