"Астана" обыграла "Легию" в квалификации Лиги чемпионов

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"Астана" обыграла "Легию" в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Астана" на своем поле была сильнее "Легии".

"Астана" (Казахстан) - "Легия" (Польша) - 3:1 (2:0)
Голы: Кабананга, 36 - 1:0, Маевский, 45 - 2:0, Садику, 79 - 2:1, Твумаси, 90+4 - 3:1.

Ответная встреча состоится 2 августа в Польше.

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