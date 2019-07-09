"Астана" обыграла румынский клуб в квалификации Лиги Чемпионов

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"Астана" обыграла румынский клуб в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче 1-го отборочного раунда Лиги Чемпионов казахстанская "Астана" обыграла румынский ЧФР со счетом 1:0.

Победу нурсултанцам принес гол защитника Евгения Постникова. Ответный матч состоится 17 июля. 

"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния) - 1:0 (0:0)

Гол: Постников, 68 - 1:0.

Не пропустите: в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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