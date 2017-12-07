"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф, "Вильярреал" уступил "Маккаби"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Астана" в гостях обыграла "Славию" и завоевала путевку в плей-офф. "Вильярреал" в ничего не значащем матче дома уступил "Маккаби".

"Славия" Чехия – "Астана" Казахстан - 0:1 (0:1)

Гол: Аничич, 38 - 0:1

"Славия": Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань (ван Бурен, 68), Данни, Стох, Змргал (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 17).

"Астана": Эрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 68), Кабананга, Твумаси (Деспотович, 90).

"Вильярреал" Испания – "Маккаби" Тель-Авив, Израиль - 0:1 (0:0)

Гол: Блэкмэн, 60 - 0:1

"Вильярреал": Барбоса, Монтолио, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Морланес (Лосано, 76), Чука, Герра (Раба, 82), Сориано (Мартинес, 62), Марио Гонсалес, Поведа.

"Маккаби": Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан (Баттоккио, 83), Миха (Даса, 72), Голаса, Блэкмэн (Атар, 90), Шенфельд.

Положение команд: Вильярреал - 11, Астана - 10, Славия - 8, Маккаби - 4.

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