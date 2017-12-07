"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф, "Вильярреал" уступил "Маккаби"

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"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф, "Вильярреал" уступил "Маккаби"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Астана" в гостях обыграла "Славию" и завоевала путевку в плей-офф. "Вильярреал" в ничего не значащем матче дома уступил "Маккаби".

"Славия" Чехия – "Астана" Казахстан - 0:1 (0:1)
Гол: Аничич, 38 - 0:1

"Славия": Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Соболь, Фридрих, Югас, Соучек, Ротань (ван Бурен, 68), Данни, Стох, Змргал (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 17).

"Астана": Эрич, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Граховац, Маевский, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 68), Кабананга, Твумаси (Деспотович, 90).

"Вильярреал" Испания – "Маккаби" Тель-Авив, Израиль - 0:1 (0:0)
Гол: Блэкмэн, 60 - 0:1

"Вильярреал": Барбоса, Монтолио, Марин, Рукавина, Пау Торрес, Морланес (Лосано, 76), Чука, Герра (Раба, 82), Сориано (Мартинес, 62), Марио Гонсалес, Поведа.

"Маккаби": Райкович, Бабен, Давидзада, Шпунгин, Тиби, Перец, Рикан (Баттоккио, 83), Миха (Даса, 72), Голаса, Блэкмэн (Атар, 90), Шенфельд.

Положение команд: Вильярреал - 11, Астана - 10, Славия - 8, Маккаби - 4.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Вильярреал 6 11
2 Астана 6 10
3 Славия Прага 6 8
4 Маккаби Тель-Авив 6 4
Группа B М О
1 Динамо Киев 6 13
2 Партизан 6 8
3 Янг Бойз 6 6
4 Шкендербеу 6 5
Группа C М О
1 Брага 6 10
2 Лудогорец 6 9
3 Истанбул ББ 6 8
4 Хоффенхайм 6 5
Группа D М О
1 Милан 6 11
2 АЕК 6 8
3 Риека 6 7
4 Аустрия Вена 6 5
Группа E М О
1 Аталанта 6 14
2 Лион 6 11
3 Эвертон 6 4
4 Аполлон 6 3
Группа F М О
1 Локомотив Москва 6 11
2 Копенгаген 6 9
3 Шериф 6 9
4 Злин 6 2
Группа G М О
1 Виктория Плзень 6 12
2 Стяуа Бухарест 6 10
3 Лугано 6 9
4 Хапоэль Беэр-Шева 6 4
Группа H М О
1 Арсенал Лондон 6 13
2 Црвена Звезда 6 9
3 Кельн 6 6
4 БАТЭ 6 5
Группа I М О
1 Зальцбург 6 12
2 Марсель 6 8
3 Коньяспор 6 6
4 Витория Гимарайнш 6 5
Группа J М О
1 Атлетик Бильбао 6 11
2 Эстерсунд ФК 6 11
3 Заря Луганск 6 6
4 Герта 6 5
Группа K М О
1 Лацио 6 13
2 Ницца 6 9
3 Зульте-Варегем 6 7
4 Витесс 6 5
Группа L М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Реал Сосьедад 6 12
3 Русенборг 6 5
4 Вардар 6 1
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