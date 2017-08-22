"Астана" прервала 42-матчевую серию "Селтика" без поражений

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Астана" дома обыграла "Селтик" со счетом 4:3.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для шотландского клуба в последних 43 поединках.

До этого "Селтик" проигрывал "Барселоне" (0:2) 23 ноября 2016 года.

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