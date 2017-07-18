"Астана" прошла латвийский "Спартакс" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Казахстанская "Астана" сыграла вничью в ответном матче с латвийским "Спартаксом" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

"Астана" - "Спартакс" - 1:1 (результат первого матча - 1:0)

Голы: Твумаси, 59 - 1:0, Варданянс, 72 - 1:1.

Напомним, Бэйл назвал главных конкурентов "Реала" в новом розыгрыше Лиги Чемпионов. | soccernews.ru