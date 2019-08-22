"Астана" разгромила БАТЭ в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казахстанская "Астана" разгромила белорусский БАТЭ со счетом 3:0. Победу клубу из Нур-Султана принесли голы Томасова, Логвиненко и Сигурйонссона. Ответный матч состоится 29 августа.
"Астана" Казахстан – БАТЭ Беларусь - 3:0 (2:0)
Голы: Томасов, 23 - 1:0, Логвиненко, 44 - 2:0, Сигурйонссон, 52 (с пенальти) - 3:0
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