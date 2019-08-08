"Астана" разгромила мальтийский клуб в Лиге Европы

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"Астана" разгромила мальтийский клуб в Лиге Европы

В рамках первой игры 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Астана" на своем стадионе разгромила мальтийскую "Валлетту".

Ответный поединок состоится 15 августа в 21:00 по московскому времени.

"Астана" Казахстан - "Валлетта" Мальта 5:1

Голы: Сигурйонссон, 8 - 1:0, Логвиненко, 15 - 2:0, Томасов, 35 - 3:0, Сигурйонссон, 57 - 4:0, Фонтанелла, 67 - 4:1, Янга, 80 - 5:1

"Астана": Эрич, Логвиненко, Шомко, Рукавина, Постников, Томасов, Шимунович, Сигурйонссон, Маевский (Перцух, 63), Ротарю (Муртазаев, 87), Мубеле (Янга, 63).

"Валлетта": Бонелло, Борг, Церафа, Камиллери, Мускат, Нвоко (Димек, 61), Пенья, Пакер (Пичолло, 78), Юри, Фонтанелла, Тулимьери (Пулис, 61).

Предупреждение: Логвиненко (82).     

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