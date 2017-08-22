"Астана" – "Селтик" - 4:3 (обзор)

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"Астана" – "Селтик" - 4:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Селтиком" (4:3).

Видео: "Астана" – "Селтик".

Не пропустите: "Селтик" проиграл "Астане", но вышел в Лигу чемпионов. | http://soccernews.ru

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