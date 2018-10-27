"Астана" стала чемпионом Казахстана

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"Астана" стала чемпионом Казахстана

"Астана" досрочно стала чемпионом Казахстана, сообщает официальный сайт клуба.

Это стало возможным благодаря осечке главного преследователя в лице "Кайрата", который дома неожиданно уступил "Иртышу".

Таким образом, "Астана" стала недосягаемой для конкурентов, имея после 29 матчей в своём активе 71 очко.

Стоит отметить, что для столичной команды этот чемпионский титул стал пятым подряд.

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