"Астана" сыграла вничью со "Славией"

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" на своем поле сыграла вничью с чешской "Славией".

"Астана" - "Славия" - 1:1

Голы: Нгаду-Нгаджи, 18 - 0:1, Томасов, 42 - 1:1.

"Астана": Эрич, Бейсебеков, Шитов, Постников, Логвиненко, Шомко, Томасов (Муртазаев, 82), Маевский, Мужиков (Тагиберген, 87), Твумаси, Кабананга.

"Славия": Коварж, Борил, Югас, Дели, Соболь, Нгаду-Нгаджи, Ротань, Сикора (Ван Бюрен, 87), Стох, Змрхал (Громада, 62), Нецид (Шкода, 72).

Напомним, сегодня также свой матч Лиги Европы сыграет "Локомотив". | soccernews.ru