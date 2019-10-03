"Астана" уступила "Партизану" в Лиге Европы
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе L казахстанская "Астана" проиграла сербскому "Партизану" со счетом 1:2. Победу белградскому клубу принес Садик Умар, который оформил дубль. У хозяев гол престижа забил Рунар Сигурйонссон.
Благодаря победе "Партизан" вышел на первое место в группе, набрав четыре очка. "Астана" осталась на последней позиции, не имея очков в активе.
"Астана" Казахстан – "Партизан" Сербия - 1:2 (0:1)
Голы: Умар, 28 - 0:1, Умар, 73 - 0:2, Сигурйонссон, 85 - 1:2
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