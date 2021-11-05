"Астана" уволила Андрея Тихонова

Фото твиттер "Астаны"

"Астана" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Андрея Тихонова.

Контракт с 51-летним российским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

Наставник не мог продолжить работу в казахстанском клубе из-за дисквалификации длительностью два года.

Тихонова наказали в конце октября за то, что он увёл команду в раздевалку из-за судейства в матче с "Кайратом".

Россиянин возглавлял "Астану" с осени 2020 года и дважды приводил её к медалям - бронзовым и серебряным.

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