"Астана" уволила Андрея Тихонова
Фото твиттер "Астаны"
"Астана" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Андрея Тихонова.
Контракт с 51-летним российским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
Наставник не мог продолжить работу в казахстанском клубе из-за дисквалификации длительностью два года.
Тихонова наказали в конце октября за то, что он увёл команду в раздевалку из-за судейства в матче с "Кайратом".
Россиянин возглавлял "Астану" с осени 2020 года и дважды приводил её к медалям - бронзовым и серебряным.
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