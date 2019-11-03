"Астана" в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

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"Астана" в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

"Астана" в гостевом матче минимально обыграла "Тобол" в матче 32-го тура чемпионата Казахстана и стала чемпионом страны.

Команда из Нур-Султана набрала 69 очков и стала недосягаемой для преследователей.

"Тобол" - "Астана" - 0:1 (0:1)

Гол: Логвиненко, 37

Отметим, что этот титул стал шестым подряд для "Астаны".

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