"Астана" выиграла у "Кайрата" в матче за Суперкубок Казахстана

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"Астана" выиграла у "Кайрата" в матче за Суперкубок Казахстана

"Астана" выиграла Суперкубок Казахстана, обыграв "Кайрат".

Победный гол забил Джуниора Кабабанги, оформив дубль.  

"Астана" - "Кайрат" - 2:0 (1:0)

Голы: Кабабанга, 7 - 1:0, Кабабанга, 65 - 2:0.

"Астана" и "Кайрат" встречаются в матче за Суперкубок Казахстана уже пятый год подряд. 

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