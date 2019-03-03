"Астана" выиграла у "Кайрата" в матче за Суперкубок Казахстана

"Астана" выиграла Суперкубок Казахстана, обыграв "Кайрат".

Победный гол забил Джуниора Кабабанги, оформив дубль.

"Астана" - "Кайрат" - 2:0 (1:0)

Голы: Кабабанга, 7 - 1:0, Кабабанга, 65 - 2:0.

"Астана" и "Кайрат" встречаются в матче за Суперкубок Казахстана уже пятый год подряд.

Не пропустите: "Астана" стала чемпионом Казахстана| http://soccernews.ru