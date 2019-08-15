"Астана" вышла в плей-офф раунд Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы казахстанская "Астана" на выезде разгромила мальтийскую "Валетту" и вышла в плей-офф раунд. Победу астанинцам принесли дубли Романа Муртазаева и Марина Томасова.

"Валлетта" Мальта – "Астана" Казахстан - 0:4 (0:2) - первый матч - 1:5

Голы: Муртазаев, 25 - 0:1, Томасов, 37 - 0:2, Муртазаев, 68 - 0:3, Томасов, 89 - 0:4

"Астана": Эрич, Постников, Шомко (Бейсебеков, 80), Рукавина, Маевский, Мужиков (Янга, 76), Ротарю, Сигурйонссон (Томашевич, 68), Муртазаев, Томасов, Шимунович.

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