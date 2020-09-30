"Астон Вилла" арендовала хавбека "Челси" Баркли

Хавбек "Челси" Росс Баркли стал игроком "Астон Виллы".

Как сообщает сайт клуба, "львы" арендовали 26-летнего футболиста до конца текущего сезона.

Баркли выступает за "Челси" с 2018 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В составе "Челси" Баркли провел 86 матчей, забил 11 голов и отдал 12 ассистов.

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