"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"

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"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Челси" Дэниела Дринкуотера.

29-летний футболист присоединился к бирмингемскому клубу на правах аренды до лета.

Первую половину сезона Дринкуотер провёл в "Бернли", сыграв всего 2 матча.

Контракт игрока с "Челси" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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