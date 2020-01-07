"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"
"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Челси" Дэниела Дринкуотера.
29-летний футболист присоединился к бирмингемскому клубу на правах аренды до лета.
Первую половину сезона Дринкуотер провёл в "Бернли", сыграв всего 2 матча.
Контракт игрока с "Челси" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
Не пропустите: Харт может перейти в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
-
Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
Лента новостей
-
1
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"
-
Пентек решил уйти из "Милана"
-
Кудряшов прокомментировал свой переход в "Антальяспор"
-
Стали известны предварительные сроки восстановления Погба
-
2
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
"Барселона" огласила заявку на Суперкубок Испании. Три основных игрока пропустят турнир
-
"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА
-
"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"
-
Слуцкий - об оскорблениях Дзюбы: "Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов"
-
Опубликована символическая сборная открытий первого круга Примеры по версии Marca
-
Фабрегас назвал самого сложного тренера в своей карьере
-
Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко
-
"Рома" продлила контракт с 34-летним защитником
-
СМИ узнали детали контракта между "Реалом" и Рейньером
-
2
Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока
-
1
Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро
-
4
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
1
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"
-
Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14