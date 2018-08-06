"Астон Вилла" арендовала защитника "Манчестер Юнайтед"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.

Бирмингемский клуб арендовал 20-летнего англичанина до лета 2019 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона Туанзебе также провёл в "Астон Вилле", сыграл 5 матчей.

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