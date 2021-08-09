"Астон Вилла" арендовала защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Астон Вилла" арендовала защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Астон Виллы"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.

Клубы договорились об аренде 23-летнего футболиста до окончания сезона 2021/22. Другие детали сделки пока неизвестны.

Это второе появление воспитанника "красных дьяволов" в составе "Астон Виллы". Первое было в 2018 году.

Рыночная стоимость Туанзебе оценивается в 8 миллионов евро.

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