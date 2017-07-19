"Астон Вилла" близка к подписанию экс-защитника "Анжи"

"Астон Вилла" близка к подписанию контракта с известным по выступлениям за "Анжи" и московское "Динамо" конголезским защитником Кристофером Самбой.

Как сообщает BBC, 33-летний футболист проходит просмотр в бирмингемском клубе и уже успел принять участие в контрольном матче.

Стоит отметить, что сейчас Самба является свободным агентом. Последним его клубом был греческий "Панатинаикос".

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