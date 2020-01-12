"Астон Вилла" близка к трансферу защитника сборной Хорватии

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"Астон Вилла" близка к трансферу защитника сборной Хорватии

Хорватский защитник "Бешикташа" Домагой Вида в ближайшее время может перейти в "Астон Виллу", сообщает Takwim.

По сведениям издания, английский клуб практически согласовал трансфер футболиста. Сумма трансфера может около 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Вида провел за "Бешикташ" 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

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