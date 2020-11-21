"Астон Вилла" дома проиграла "Брайтону", упустив шанс выйти на первое место в АПЛ

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"Астон Вилла" дома проиграла "Брайтону", упустив шанс выйти на первое место в АПЛ

В рамках 9-го тура АПЛ "Астон Вилла" на своём поле потерпела неожиданное поражение от "Брайтона" со счётом 1:2.

У гостей забивали Дэнни Уэлбек и Солли Марч, в составе хозяев отличился Эзри Конса.

Бирмингемцы в случае победы могли стать лидерами Премьер-лиги, но шансом не воспользовались.

"Астон Вилла" – "Брайтон" - 1:2

Голы: 0:1 – 12 Уэлбек, 1:1 – 47 Конса, 1:2 – 56 Марч.

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Трезеге, Макгинн, Баркли (Траоре, 5; Эль-Гази, 74), Грилиш, Дуглас Луис (Хурихэйн, 75), Уоткинс.

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Биссума, Марч, Гросс (Моламби, 90), Лаллана (Велтман, 46), Мопе (Берн, 80), Уэлбек.

Удаление: Лэмпти (90).

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