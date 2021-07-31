"Астон Вилла" достигла соглашения о трансфере Бэйли из "Байера"

Фото: инстаграм Бэйли/Автор неизвестен

"Астон Вилла" близка к подписании вингера сборной Ямайки и немецкого "Байера" Леона Бэйли, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли соглашения о переходе футболиста.

"Договоренность достигнута. Теперь соглашение зависит от того, как игрок пройдет медицинское обследование и удастся ли договорится о личном контракте", - говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 25 миллионов евро.

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