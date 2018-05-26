"Астон Вилла" – "Фулхэм" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Астон Виллой" и "Фулхэмом".

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