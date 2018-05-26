"Астон Вилла" – "Фулхэм" - 0:1 (обзор)

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"Астон Вилла" – "Фулхэм" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча плей-офф за выход в АПЛ между "Астон Виллой" и "Фулхэмом".

Не пропустите: "Фулхэм" в матче с "Астон Виллой" завоевал путёвку в АПЛ. | http://soccernews.ru

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5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
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