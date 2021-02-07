"Астон Вилла" готова предложить Грилишу новый контракт

"Астон Вилла" готовит предложение нового контракта хавбеку Джеку Грилишу, заявляет 90min.

Как сообщает источника, клуб готов предложить 25-летнему англичанину лучшие условиях, хотя действующий контракт был подписан только полгода назад (по нему игрок получает около 120 тысяч фунтов в неделю). "Виллиане" хотят сохранить капитана на фоне интереса к нему топ-клубов Англии. По новому соглашению футболист будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.