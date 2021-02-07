"Астон Вилла" хочет выкупить Баркли у "Челси"

"Астон Вилла" намерена выкупить хавбека Росса Баркли у "Челси", пишет Sky Sports.

Как сообщает источник, в клубе планируют сохранить 27-летнего полузащитника, которого арендовали у "аристократов" до конца сезона-2020/2021. Возможная сумма сумма выкупа игрока может составить 40 миллионов фунтов.