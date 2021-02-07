"Астон Вилла" хочет выкупить Баркли у "Челси"

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"Астон Вилла" хочет выкупить Баркли у "Челси""Астон Вилла" намерена выкупить хавбека Росса Баркли у "Челси", пишет Sky Sports.

Как сообщает источник, в клубе планируют сохранить 27-летнего полузащитника, которого арендовали у "аристократов" до конца сезона-2020/2021. Возможная сумма сумма выкупа игрока может составить 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Баркли выходил на поле в футболке "Астон Виллы" в 15 матчах. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

По оценке портала Transfermarkt.com англичанин стоит 19,35 миллиона фунтов.

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