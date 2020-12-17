"Астон Вилла" и "Бернли" не выявили победителя

В матче 13 тура чемпионата Англии по футболу прошла встреча между "Астон Виллой" и "Бернли". Игра закончилась со счетом 0:0.



Лондонцы после 11 игр занимают 11 строку таблицы, имея в активе 19 очков. Гости расположились на 17 месте с 10 баллами.

"Астон Вилла" - "Бернли" 0:0 (0:0)

"Астон Вилла": Мартинес, Аль-Мухаммади, Таргетт, Мингз, Хоз, Накамба, Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Траоре (Дэвис, 80), Уоткинс.