"Астон Вилла" и "Бернли" не выявили победителя

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"Астон Вилла" и "Бернли" не выявили победителяВ матче 13 тура чемпионата Англии по футболу прошла встреча между "Астон Виллой" и "Бернли". Игра закончилась со счетом 0:0.

Лондонцы после 11 игр занимают 11 строку таблицы, имея в активе 19 очков. Гости расположились на 17 месте с 10 баллами.

"Астон Вилла" - "Бернли" 0:0 (0:0)

"Астон Вилла": Мартинес, Аль-Мухаммади, Таргетт, Мингз, Хоз, Накамба, Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Траоре (Дэвис, 80), Уоткинс.

"Бернли": Поуп, Ми, Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Брэйди (Питерс, 90+2), Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 65), Вуд (Выдра, 82).

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