"Астон Вилла" и "Эвертон" не выявили победителя

Фото: twitter.com/everton

В перенесенной игре 19-го тура АПЛ "Астон Вилла" сыграла вничью с "Эвертоном".

На данный момент "Эвертон" идет на восьмом месте, а "Астон Вилла" - на 11-м.

"Астон Вилла" - "Эвертон" 0:0

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 45), Дуглас Луис, Эль-Гази, Баркли (Рэмзи, 65), Макгинн, Траоре (Грилиш, 72), Дэвис.

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Холгейт, Динь, Коулмэн (Ивоби, 75), Дукуре, Сигурдссон (Андре Гомеш, 67), Аллан, Кин, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

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