"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем
"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Даниэлом Старриджем. Об этом сообщает Fanatik.
По информации издания, английский клуб готов заплатить за нападающего около 5 миллионов евро. В "Астон Вилле" Старридж может стать заменой травмированному форварду Уэсли Мораесу.
30-летний футболист перешёл в "Трабзонспор" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 7 голов и 4 ассиста в 13 матчах. Трансферная стоимость нападающего - 11 млн евро.
А еще: Два клуба РПЛ интересуются Старриджем| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|Манчестер Сити
|24
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|3
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|24
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|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
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|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
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|Саутгемптон
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
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|Бернли
|24
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
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|16
|Астон Вилла
|24
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|23
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|18
|Борнмут
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|23
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|Уотфорд
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|24
|17