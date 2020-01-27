"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем

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"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем

"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Даниэлом Старриджем. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за нападающего около 5 миллионов евро. В "Астон Вилле" Старридж может стать заменой травмированному форварду Уэсли Мораесу.

30-летний футболист перешёл в "Трабзонспор" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 7 голов и 4 ассиста в 13 матчах. Трансферная стоимость нападающего - 11 млн евро.

А еще: Два клуба РПЛ интересуются Старриджем| http://soccernews.ru
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