"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем

"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Даниэлом Старриджем. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за нападающего около 5 миллионов евро. В "Астон Вилле" Старридж может стать заменой травмированному форварду Уэсли Мораесу.

30-летний футболист перешёл в "Трабзонспор" прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. В его активе 7 голов и 4 ассиста в 13 матчах. Трансферная стоимость нападающего - 11 млн евро.

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