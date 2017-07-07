"Астон Вилла" интересуется Хартом

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"Астон Вилла" интересуется Хартом

"Астон Вилла" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Сити" Джо Харту, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, бирмингемский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Наставник "вилланов" Стив Брюс надеется, что перейти Харта в его команду сумеет новичок клуба Джона Терри, который хорошо знаком с ним по сборной Англии.

Также 30-летним Хартом интересуется "Торино", за который в прошлом сезоне он выступал на правах аренды.

Напомним, что в следующем сезоне "Астон Вилла" вновь будет играть в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Харт это английский Акинфеев. Вроде бы и хороший вратарь, но часто рукожопит.

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