"Астон Вилла" интересуется Карриком

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик попал в сферу интересов "Астон Виллы", сообщает Birminghfammail.

По информации ресурса, "львы" обещают футболисту больше игрового времени, чем он получает в "МЮ". Трансфер может состояться предстоящей зимой.

В текущем сезоне Каррик принял участие всего в одном матче.

Читайте также: Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью. | http://soccernews.ru