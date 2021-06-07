"Астон Вилла" купила аргентинского хавбека, которым интересовался "Арсенал"

Фото твиттер Эмилиано Буэндии

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о договорённости с "Норвичем" по трансферу полузащитника Эмилиано Буэндии.

Бирмингемский клуб сообщил, что 24-летний футболист завершит переход во вторник после прохождения медицинского обследования.

Сумма сделки составила 34 миллиона евро. Контракт с аргентинским хавбеком будет рассчитан до июня 2026 года.

Буэндия выступал за "Норвич" на протяжении трёх сезонов, сыграл 121 матч, забил 24 гола и сделал 42 ассиста. Интерес к нему проявлял лондонский "Арсенал".

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