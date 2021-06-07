"Астон Вилла" купила аргентинского хавбека, которым интересовался "Арсенал"

Теги эмилиано буэндияастон вилланорвич ситиарсенал лондонтрансферы

"Астон Вилла" купила аргентинского хавбека, которым интересовался "Арсенал"

Фото твиттер Эмилиано Буэндии

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о договорённости с "Норвичем" по трансферу полузащитника Эмилиано Буэндии.

Бирмингемский клуб сообщил, что 24-летний футболист завершит переход во вторник после прохождения медицинского обследования.

Сумма сделки составила 34 миллиона евро. Контракт с аргентинским хавбеком будет рассчитан до июня 2026 года.

Буэндия выступал за "Норвич" на протяжении трёх сезонов, сыграл 121 матч, забил 24 гола и сделал 42 ассиста. Интерес к нему проявлял лондонский "Арсенал".

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