"Астон Вилла" купила за 35 млн евро экс-форварда "Ливерпуля"

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"Астон Вилла" купила за 35 млн евро экс-форварда "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Данни Ингса/Автор неизвестен

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс перешел в "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте клуба из Бирмингема.  

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

29-летний Ингс выступал за "Саутгемптон" с 2018 года. Всего он провел за "святых" 100 матчей, забил 46 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Борнмут", "Дорчестер", "Бернли" и "Ливерпуль". За сборную Англии сыграл 3 матча и забил 1 гол. 

Не пропустите: "Астон Вилла" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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