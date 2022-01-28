"Астон Вилла" купила защитника "Арсенала"

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"Астон Вилла" купила защитника "Арсенала"

Фото: инстаграм "Астон Виллы"\Автор неизвестен

Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс стал футболистом "Астон Виллы", сообщает официальный сайт бирмингемского клуба.

Отмечается, что контракт с 27-летним английским игроком рассчитан до июня 2025 года. В "Арсенале" Чемберс выступал с 2014 года, откуда в сезонах 2016\17 и 2018\19 уходил в аренды в "Мидлсбро" и "Фулхэм" соответственно.

За всю карьеру защитник сыграл 244 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

В нынешнем сезоне Чемберс сыграл 5 матчей за "Арсенал", из которых два в АПЛ.

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