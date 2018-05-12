"Астон Вилла" минимально обыграла "Мидлсбро" в первом матче плей-офф за выход в АПЛ

В первом полуфинальном матче плей-офф за выход в АПЛ "Астон Вилла" в гостях одолела "Мидлсбро".

"Мидлсбро" – "Астон Вилла" - 0:1

Гол: Единак, 15 - 0:1.

"Мидлсбро": Рэндолф, Айяла (Фабио, 64), Френд, Шоттон, Гибсон, Бешич, Клейтон, Траоре, Хаусон, Даунинг, Ассомбалонга (Бэмфорд, 76).

"Астон Вилла": Джонстон, Терри, Честер, Хаттон, Аль-Мухаммади (Уэлан, 88), Хурихэйн, Единак, Грилиш, Снодграсс, Адома (Коджиа, 71), Грэббен (Бьярнасон, 81).

Ответный матч состоится во вторник, 15 мая.

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