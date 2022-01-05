"Астон Вилла" может арендовать Коутиньо

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"Астон Вилла" может арендовать КоутиньоФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо может перейти в один из клубов английской премьер-лиги, сообщает журналистка COPE Хелена Кондис.

По информации источника, переговоры об аренде футболиста сине-гранатовых ведет "Астон Вилла", главным тренером которой является Стивен Джеррард, который играл вместе с бразильцем в "Ливерпуле"..

Сейчас стороны обсуждают аренду до конца текущего сезона.

Напомним, что за "Ливерпуль" Коутиньо играл начиная с 2013 и заканчивая январем 2018 года.

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