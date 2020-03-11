"Астон Вилла" может избавиться от Дринкуотера, который ударил одноклубника

Теги астон виллачелсидэниел дринкуотер

"Астон Вилла" может избавиться от Дринкуотера, который ударил одноклубника
Полузащитник "Астон Виллы" Дэниэл Дринкуотер может покинуть клуб и досрочно вернуться в "Челси" из-за своего поведения, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Дринкуотер поссорился на тренировке с полузащитником Хотой Пелетейро и ударил оппонента головой. В связи с этим бирмингеский клуб рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с игроком.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Дринкуотер выступал на правах аренды за "Бернли", но провел за клуб всего два матча. В сентябре прошлого года он ввязался в драку возле ночного клуба, получил травму и пропустил несколько недель. В январе хавбека перешел в "Астон Виллу", в составе которой сыграл четыре матча. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Челси" подписал нового 16-летнего полузащитника из Финляндии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана

"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов