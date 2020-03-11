"Астон Вилла" может избавиться от Дринкуотера, который ударил одноклубника



Полузащитник "Астон Виллы" Дэниэл Дринкуотер может покинуть клуб и досрочно вернуться в "Челси" из-за своего поведения, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Дринкуотер поссорился на тренировке с полузащитником Хотой Пелетейро и ударил оппонента головой. В связи с этим бирмингеский клуб рассматривает вариант с прекращением сотрудничества с игроком.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Дринкуотер выступал на правах аренды за "Бернли", но провел за клуб всего два матча. В сентябре прошлого года он ввязался в драку возле ночного клуба, получил травму и пропустил несколько недель. В январе хавбека перешел в "Астон Виллу", в составе которой сыграл четыре матча. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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