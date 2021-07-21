"Астон Вилла" может подписать звезду Бундеслиги

Фото: инстаграм Бэйли/Автор неизвестен

Как сообщает TalkSport, "Астон Вилла" проявляет предметный интерес к звезде леверкузенкого "Байера" Леона Бейли.

По информации источника, ямайский футболист хочет продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около 30 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Бэйли сыграл за "Байер" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.

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