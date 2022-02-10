"Астон Вилла" может сбить цену за Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо\Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, ныне выступающий в составе "Астон Виллы" на правах аренды, результативно возобновил свою английскую карьеру.

Бразилец сыграл в трех матчах АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Как сообщает Diario Sport, в "Барселоне" не верят, что "Астон Вилла" выплатит за Коутиньо 40 миллионов евро, которые прописаны в соглашении в виде необязательной суммы выкупа.

По информации источника, стороны могут сторговаться на 25 миллионах, что также будет отличным результатом для "Барселоны", который избавит их от большой зарплаты игрока.

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