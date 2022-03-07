"Астон Вилла" может выкупить Коутиньо

Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен

"Астон Вилла" может выкупить трансфер бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Goal.

По сведениям источника, на выкупе прав на хавбека настаивает лично главный тренер бирмингемского клуба Стивен Джеррард.

Напомним, что "Астон Вилла" в январе арендовала бразильца на полгода с правом выкупа за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Астон Виллу" семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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