"Астон Вилла" может выкупить Коутиньо
Фото: инстаграм Филиппе Коутиньо/Автор неизвестен
"Астон Вилла" может выкупить трансфер бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Goal.
По сведениям источника, на выкупе прав на хавбека настаивает лично главный тренер бирмингемского клуба Стивен Джеррард.
Напомним, что "Астон Вилла" в январе арендовала бразильца на полгода с правом выкупа за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Астон Виллу" семь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Названы главные претенденты на Холанда. http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Кендзера близок к уходу из киевского "Динамо"
-
АПЛ прекратит трансляции матчей в России
-
"Астон Вилла" может выкупить Коутиньо
-
"Ньюкасл" нацелился на форварда "Сассуоло"
-
"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Ростовом"
-
"Зенит" уверенно победил "Уфу"
-
Мбаппе может не сыграть с "Реалом"
-
Пасторе может быть наказан за свое поведение во время матча с "Барселоной"
-
1
Клопп ярко высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
-
"Динамо" может потерять основного защитника
-
1
Анри высказался о проблемах Месси в ПСЖ
-
1
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником
-
Далот может покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
В сборной Польши отреагировали на возможный перенос матча с Россией
-
1
Легенда "МЮ" отреагировал на крупное поражение команды в матче с "Ман Сити"
-
"Томь" уничтожила "Ротор" в матче ФНЛ
-
"Краснодар" победил "Урал" в матче РПЛ
-
Матч Россия - Польша все-таки может состояться
-
В дортмундской "Боруссии" объяснили причину встречи Холанда и Хави
-
Скоулз назвал лучшего полузащитника в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18