"Астон Вилла" может заплатить почти 30 миллионов евро за форварда "Челси"

Теги челсиастон виллатэмми абрахамтрансферы

"Астон Вилла" может заплатить почти 30 миллионов евро за форварда "Челси"

"Астон Вилла" может выкупить трансфер нападающего "Челси" Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, клуб из Бирмингема готов заплатить за форварда 29 миллионов евро, если сумеет выйти в Премьер-лигу.

В данный момент бирмингемцы играют в полуфинале плей-офф за выход в Премьер-лигу с "Вест Бромвичем" (2:1 в первом матче).

В нынешнем сезоне 21-летний Абрахам играет за "Астон Виллу" на правах аренды. В 40 матчах за клуб он забил 26 голов.

Не пропустите: Дзюба: "Вряд ли попаду в команду из топ-5 АПЛ". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала"

ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов