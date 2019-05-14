"Астон Вилла" может заплатить почти 30 миллионов евро за форварда "Челси"
"Астон Вилла" может выкупить трансфер нападающего "Челси" Тэмми Абрахама, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, клуб из Бирмингема готов заплатить за форварда 29 миллионов евро, если сумеет выйти в Премьер-лигу.
В данный момент бирмингемцы играют в полуфинале плей-офф за выход в Премьер-лигу с "Вест Бромвичем" (2:1 в первом матче).
В нынешнем сезоне 21-летний Абрахам играет за "Астон Виллу" на правах аренды. В 40 матчах за клуб он забил 26 голов.
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|38
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|Лестер Сити
|38
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|Борнмут
|38
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|Саутгемптон
|38
|39
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|38
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|Кардифф Сити
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