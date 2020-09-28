"Астон Вилла" на выезде разгромила "Фулхэм"

Теги астон виллафулхэм

"Астон Вилла" на выезде разгромила "Фулхэм"

В рамках 3-го тура АПЛ "Фулхэм" проиграл "Астон Вилле".

"Фулхэм" - "Астон Вилла" 0:3

Голы: Грилиш, 4 - 0:1, Хурихэйн, 15 - 0:2, Мингз, 48 - 0:3

"Фулхэм": Ареоля, Одои, Брайен, Тете (Камара, 39), Рим, Замбо-Ангисса, Кэрни, Кавалейру, Декордова-Рид (Кебано, 78), Хектор (Ле Маршан, 58), Митрович.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Дуглас Луис (Накамба, 87), Макгинн, Грилиш, Хурихэйн (Рэмзи, 77), Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс.   

Читайте также: Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов