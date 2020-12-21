"Астон Вилла" на выезде разобралась с "Вест Бромвичем"

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"Астон Вилла" на выезде разобралась с "Вест Бромвичем"

В рамках 14-го тура АПЛ "Вест Бромвич" проиграл "Астон Вилле".

"Вест Бромвич" - "Астон Вилла" 0:3

Голы: Эль-Гази, 5 - 0:1, Траоре, 84 - 0:2, Эль-Гази (пен), 88 - 0:3

"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, Галлахер, Диангана (Иванович, 78), Сойерс, Филлипс (Остин, 77), Ливермор, Грант (Робинсон, 83).

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Мингз, Таргетт, Кэш, Грилиш, Эль-Гази, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре, Уоткинс.

Удаление: Ливермор (36).

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