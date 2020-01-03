"Астон Вилла" нацелилась на форварда "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Миши Батшуайи может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sports, "Астон Вилла" проявляет предметный интерес к 26-летнему бельгийцу.

Сообщается, что бирмингемский клуб ищет временную замену для получившего серьёзную травму форварда Уэсли, поэтому, вероятно, речь идёт только об аренде игрока "синих".

В текущем сезоне Батшуайи сыграл за "Челси" 18 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

Не пропустите: "Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси". | http://soccernews.ru