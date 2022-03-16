"Астон Вилла" нацелилась на вратаря "Барселоны"

Теги барселонаастон виллането

"Астон Вилла" нацелилась на вратаря "Барселоны"

Фото: инстаграм Нето/Автор неизвестен

"Астон Вилла" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Барселоны" Нето, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой голкипера в летнее трансферное окно. Впрочем, "Барселона" надеется продать бразильца за 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Нето провел за "Барселону" три матча во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" хочет переманить Коутиньо у "Астон Виллы". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Холанд назвал "Реалу" условие для перехода

Холанд назвал "Реалу" условие для перехода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов