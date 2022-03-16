"Астон Вилла" нацелилась на вратаря "Барселоны"

Фото: инстаграм Нето/Автор неизвестен

"Астон Вилла" проявляет интерес к бразильскому вратарю "Барселоны" Нето, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой голкипера в летнее трансферное окно. Впрочем, "Барселона" надеется продать бразильца за 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Нето провел за "Барселону" три матча во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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