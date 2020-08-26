"Астон Вилла" намерена купить защитника "Атлетико" Триппьера

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"Астон Вилла" намерена купить защитника "Атлетико" Триппьера

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер может продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает  The Telegraph.

По данным источника, в игроке заинтересована "Астон Вилла". Более того, главный тренер команды Дин Смит считает, что Триппьер является приоритетной покупкой в это трансферное окно. "Атлетико" готов отдать игрока за 20 млн фунтов.

В минувшем сезоне Киран провел за "матрасников" 33 матча во всех турнирах и отдал 5 голевых передач. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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