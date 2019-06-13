"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА

Бразильский нападающий "Брюгге" Уэсли Мораес перешел в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным в истории бирмингемского клуба.

Стоит отметить, что ранее форвардом интересовался ЦСКА, но армейцы отказались от его покупки из-за высокой стоимости.

22-летний Уэсли выступал за "Брюгге" с 2016 года, провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

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