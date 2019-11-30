"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с главным тренером

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит заключил новый контракт с бирмингемским клубом.

"Львы" продлили соглашение с 48-летним специалистом до лета 2023 года.

По итогам 13 туров "Астон Вилла" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Смит возглавляет команду с октября прошлого года.

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