"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с главным тренером

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"Астон Вилла" объявила о продлении контракта с главным тренером

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит заключил новый контракт с бирмингемским клубом.

"Львы" продлили соглашение с 48-летним специалистом до лета 2023 года.

По итогам 13 туров "Астон Вилла" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Смит возглавляет команду с октября прошлого года.

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